Камера автофіксації спрацювала: як сплатити штраф за порушення ПДР в умовах війни

В Україні на дорогах у 20 містах та 10 областях запрацювали камери відеофіксації порушень правил дорожнього руху, що викликало неоднозначну реакцію та нарікання, що стосуються питань безпеки. Водіям, які зіткнулися з дефіцитом пального, додалося клопоту — поки що їм важко дізнатися, чи рахуються за ними штрафи, адже жоден із сервісів повноцінно не працює.



Щоб з'ясувати, що сталося, та як змінилася робота сервісів для пошуку штрафів правил дорожнього руху, «ФАКТИ» поговорили із засновником національного сервісу перевірки та оплати штрафів «Штрафи UA» Денисом Дмитровим. А також з'ясували, які новинки чекатимуть на користувачів сервісу.

— Денисе, що трапилося із сервісом?

- Після вторгнення Росії в Україну всі реєстри 25 лютого були відключені з метою безпеки даних. Це торкнулося і реєстру адміністративних правопорушень, — розповідає Денис Дмитров. — Повноцінно працюючим залишився автоматичний пошук штрафів за порушення правил паркування, сплата штрафу вручну та купівля страхових полісів.

- Як можна перевірити штрафи у сервісі «Штрафи UA»?

- Для цього треба встановити додаток «Штрафи UA» на смартфон та зареєструватися за допомогою електронної пошти, на яку прийде чотиризначний код авторизації. Потім слід заповнити у додатку всі необхідні для пошуку штрафів документи в розділі Передплати. Після цього система почне перевіряти наявність штрафів. Якщо ж штраф не знайдено, клієнт може оплатити його вручну в сервісі за номером постанови. Ця функція у нас зберігалася й під час війни.

Також клієнт завжди може звернутися в нашу техпідтримку, і йому допоможуть правильно все заповнити та сплатити штраф онлайн, або ж проконсультують щодо коректного закриття штрафу чи боргу.

- Як зараз працює пільговий період для сплати штрафу?

- Водії мають 10 діб на пільгову оплату штрафу, який був зафіксований в автоматичному режимі. Тобто це штрафи, які зафіксовані камерами та інспекторами паркування (не плутати з поліцією). Так званий пільговий період дозволяє протягом 10 календарних днів з моменту отримання постанови сплатити штраф із 50-відсотковою знижкою. У нашому додатку відображається термін для оплати зі знижкою або без неї, залежно від виду штрафу, — зазначив Денис Дмитров. — Якщо говорити про штрафи, які зафіксовані камерами, то сьогодні в умовах війни практичні процеси істотно відрізняються від теорії.

Відповідно до закону постанова про накладення стягнення набирає чинності з отримання письма поштою власником авто (відправляють за місцем реєстрації), або відмовлення від отримання чи повернення назад постанови, як неврученої.

Під час війни, коли багато населених пунктів перебувають під обстрілами, вручення стає проблематичним. І найчастіше штрафи набирають законної сили після того, як пошта передає інформацію до поліції, що листа не вдалося вручити адресату. У більшості випадків штрафи, які були накладені під час війни, набудуть чинності тоді, коли власники їх отримають. Тоді й розпочнеться відлік пільгового періоду на оплату.

Але якщо говорити про реєстри, то тут ми нічого не можемо зробити, чекаємо на нормалізацію їх роботи, коли можна буде отримувати інформацію онлайн, як це було раніше. До війни показник своєчасності оплати штрафів сягав 97%. Наразі ми бачимо, що оплата штрафів у пільговий період дуже знизилася через те, що люди не отримують інформацію вчасно.

- Скільки зараз користувачів у вашого сервісу?

- На сьогоднішній день більше мільйона активних користувачів (тих, хто перевіряє штрафи у додатку постійно). Зараз ми працюємо над повним оновленням сервісу, який працює з 2016 року.

Так, зараз виникла гостра необхідність купівлі українськими водіями, які виїхали за межі України, «зеленої картки» (міжнародна страховка для автомобіля. — Авт.). У країнах ЄС вона є обов'язковою. У перші місяці війни багато країн Євросоюзу звільнили українських біженців від їхньої покупки. Але зараз вимогу страховки повернули, а відсутність «зеленої карти» в ЄС тягне за собою великі штрафи. Тому ми додали функцію купівлі «зеленої карти» у нашому додатку.

— Чи може ваш сервіс відстежувати свої штрафи в Європі?

- Ми ведемо переговори з відповідними департаментами країн Євросоюзу (Німеччини, Чехії, Польщі, Австрії) про те, щоб надавати нашим громадянам можливість своєчасно дізнаватися про штрафи, які вони одержують у ЄС. Наприклад, з початку липня у Німеччині почали штрафувати за порушення правил паркування. Якщо раніше паркування для українських автомобілів у Німеччині було безкоштовним, то зараз ця можливість анульована. А середній штраф за порушення правил паркування у ФРН складає близько 25 євро. Для розуміння, у Німеччині щороку виносяться 100 мільйонів штрафів за порушення правил паркування.

Ми хочемо, щоб українські водії могли перевіряти свої штрафи, отримані в ЄС, також просто, як вони сьогодні це роблять в Україні. Це дуже складний шлях, але нас підтримує українська влада.

Існує ще один ризик для українців, які перебувають у ЄС: їм тепер потрібно купувати спецквиток — «віньєтки» для платних доріг, щоб уникнути великих фінансових втрат. Наприклад, у Чехії сума штрафу за відсутність спецквитка може сягати тисячі доларів.

Ми зараз розробляємо та запускаємо європейський сервіс, який надамо насамперед українським водіям, які перебувають у ЄС. Користувач зможе побудувати свій маршрут і швидко купити всі потрібні «віньєтки» для цього шляху. Якщо під час поїздки користувач сервісу виїде на платну дорогу без «віньєтки», ми йому повідомлятимемо про те, що він знаходиться на платній дорозі і йому необхідно купити квиток. Ми вже знайшли партнера у Євросоюзі, підписали з ним договір і програмуємо цей товар. Сподіваюся, що вже у серпні зможемо надати нашим користувачам цю послугу у пілотному варіанті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Україні з 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв, а також змінюють умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Фото Pixabay

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