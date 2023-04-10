Скоро кінець недоімперії: російський наступ на Авдіївку «захлинувся»

Наступ військ агресора згасає вздовж усієї лінії фронту. Незважаючи на бажання російських військових збільшити темпи і реалізувати прорив, їм не вистачає бойової спроможності. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на дані голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня.

Він зазначив, що російські війська ведуть бої по всій лінії фронту, але наступальний потенціал країни-терористки продовжує знижуватися, а поточні російські атаки зосереджені на відволіканні та розосередженні українських військ у передбачення контрнаступальних операцій. Тимочко додав, що російські війська ніде на лінії фронту не просуваються серйозно, зазначивши, що темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях дещо знизилися.

За його словами, російський наступ на Авдіївку «захлинувся», а російські сили все ще не контролюють Мар’їнку, незважаючи на те, що місто перетворили на руїни.

Відомий російський військовий блогер стверджував, що темп російських наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизився за останню добу, і підкреслив, що російські війська намагаються просунутися будь-де в Україні. Декілька російських коментаторів наголошують на підготовці росії до очікуваного українського контрнаступу, припускаючи, що загальний фокус російського інформаційного простору зміщується з обговорення російських наступальних можливостей на оцінку потенціалу України повернути значні позиції…

Нагадаємо, бійці ЗСУ ліквідували за добу 670 окупантів і знищили 10 артилерійських систем ворога.

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