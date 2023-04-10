Бійці ЗСУ ліквідували за добу 670 окупантів і знищили 10 артилерійських систем ворога, — Генштаб

Розпочалася чотириста одинадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни, нагадують у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. Окрім того ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст, є поранені серед цивільних громадян.

У відповідь на обстріли авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 — типу «Ланцет», 2 — «Зала» та 1 — «Суперкам».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

В результаті зусиль з боку українських воїнів російський ворог втратив ще 670 «бійців», 10 (!) артилерійських систем, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, один танк, 4 бойові броньовані машини, 5 одиниць автомобільної та 2 — спеціальної техніки.

Цього разу в коментарях до новини від Генштабу відзначилися представники Грузії та США.

«Храни Господь Украину и ЗСУ!», — написав американець Патрік Фереллі.

Нагадаємо, військові експерти дали підказку, де саме може відбутися весняний контрнаступ ЗСУ.

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