Вільям міг стати Артуром: як король Чарльз III хотів назвати синів при народженні

У 1981 році британський принц Чарльз, офіційна церемонія коронації якого відбудеться 6 травня, повів під вінець аристократку Діану Спенсер. Через рік у сім'ї з'явився первісток. Новоспечені батьки опинилися перед складним вибором — треба було вигадати ім'я дитині.

Про це пише Daily Mail.

Тоді спадкоємець престолу, а нині король Чарльз III, мріяв, щоб його сина звали Артур. Той факт, що у майбутньому на троні з'явиться король Артур, дуже інтригував Чарльза. Чоловіку принцеси Діани подобалися історії про найзнаменитішого з кельтських героїв.

Але Леді Ді називати спадкоємця на честь вигаданого персонажа романів категорично відмовилася. Пара довго сперечалася з цього приводу. У результаті подружжя дійшли компромісу. Хлопчик отримав перше ім'я Вільям, а друге — Артур.

У 1984 принцеса Діана народила спадкоємцю престолу другого сина. Пара знову почала сперечатися про те, як назвати дитину. У результаті подружжю довелося тягнути жереб.

Леді Ді здобула перемогу. Хлопчика назвали Генрі. Щоправда, цим ім'ям дитину ніхто не називав. До малечі швидко прилипло прізвисько Гаррі. Спочатку цим ім'ям рудого принца називали лише члени сім'ї, потім про нього дізналася преса. З того часу весь світ називає молодшого сина Діани ім'ям Гаррі.

Чарльз тим часом хотів назвати молодшого сина Альбертом. Так звали діда принца, Георга VI до коронації.

Зазначимо, що раніше принц Гаррі заявив, що не знає, чому всі його так називають. Іноді неправильне ім'я онука Єлизавети II вказують навіть в офіційних джерелах. «Мене теж звуть Генрі, але всі звуть мене Гаррі. Я не маю поняття чому», — нарікав монарший син, коли знайомився з чотирирічним хлопчиком на ім'я Генрі.

Як стало відомо, принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть на коронацію Чарльза III, яка відбудеться 6 травня. Пара образилась на родину через те, що Букінгемський палац відмовився виконати вимоги подружжя.

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