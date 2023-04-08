Принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть на коронацію Чарльза III: стала відома причина

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, хоч і отримали запрошення, не приїдуть на коронацію Чарльза ІІІ, яка відбудеться 6 травня. Букінгемський палац відмовився виконати вимоги подружжя.

Про це повідомила Sky News біограф королівської родини Анджела Левін.

Обурення подружжя викликало те, що їхніх дітей — чотирирічного принца Арчі та дворічну принцесу Лілібет — не запросили на офіційну церемонію коронації. Крім того, Букінгемський палац відмовився виконати інших низку вимог Гаррі та Меган.

Оскільки в Арчі день народження збігається з днем коронації Чарльза III, то під час коронації Гаррі та Меган хотіли заспівати принцу Арчі Happy Birthday. Оскільки коронація — це не сімейний захід, то їм в цьому проханні було відмовлено.

Крім цього, подружжя зажадало виділити для них та дітей місця на балконі, де перебуватиме королівська родина. За протоколом ці місця надаються лише чинним членам королівської сім'ї, а Гаррі та Меган відмовилися від виконання королівських обов'язків ще 2020 року.

«Нічого з цього не вийшло, тому їх там не буде», — розповіла пані Левін.

Видання нагадує, що церемонія коронації Чарльза III та королеви-консорт Камілли відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Святкові заходи продовжаться до 8 травня.

Як повідомлялось, в офіційних запрошеннях на коронацію Чарльза та Камілли слово «консорт» відсутнє. Камілла згадується як королева.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram