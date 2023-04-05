Просто королева: в офіційних запрошеннях на коронацію Чарльза та Камілли слово «консорт» відсутнє

Британська газета The Sun опублікувала фото офіційного запрошення на коронацію Чарльза III та його дружини Камілли, яка запланована на 6 травня. Перше, що впадає у вічі, коли розглядаєш цю гарну листівку, — відсутність слова «консорт» у титулі Камілли. «Коронація Їх Величностей короля Чарльза III та королеви Камілли», — написано в запрошенні.

Тепер очевидно, що Чарльз наполіг на своєму всупереч волі покійної матері. Єлизавета II ще за життя розпорядилася щодо того, як має звучати титул дружини її старшого сина, коли він зійде на престол, — королева-консорт.

Як стверджують джерела в Букінгемському палаці, Чарльз був страшенно обурений. Йому дуже не подобалося слово «консорт». Він вимагав, щоб мати розпорядилася прибрати ненависне слово з майбутнього титулу Камілли, але Єлизавета залишилася непохитною. Кілька разів нібито Чарльз зірвався і навіть стукав кулаком по столу, але це не допомогло.

Схоже, він заспокоївся та вирішив дочекатися коронації, щоб добитися свого. Як то кажуть, слово короля — закон. Зараз Чарльзу вже ніхто не може заперечити, хіба що… королева Камілла.

Нагадаємо, нещодавно король Чарльз III із дружиною побували з офіційним державним візитом у Німеччині.

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