Батько олімпійського чемпіона з росії загинув у жахливій ДТП: момент аварії потрапив на відео

У сім'ї титулованого російського борця вільного стилю, олімпійського чемпіона Токіо та дворазового чемпіона світу Заурбека Сідакова, який свого часу вигнав свою наречену-ескортницю просто з весілля, сталася трагедія. Вранці 10 квітня у страшній ДТП загинув 56-річний батько спортсмена Казбек Сідаков, повідомляє Telegram-канал Mash.

Автокатастрофа сталася на 540-му кілометрі федеральної траси «Кавказ» під Бесланом. Як з'ясувалося, водій Toyota, роблячи розворот, не поступився дорогою Audi, в якому Сідаков-старший був пасажиром, внаслідок чого сталося зіткнення. Від удару Audi відкинуло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2114. Казбека Сідакова негайно госпіталізували. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але, на жаль.

Аudi, в якій їхав Сідаков-старший, після аварії

За інформацією російських ЗМІ, Казбек Сідаков, як і його син, рідко давав інтерв'ю. Найвідоміший запис його бесіди з журналістами — це перші хвилини після того, як Заурбек став олімпійським чемпіоном Токіо влітку 2021-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Реала» помер після моторошної автомобільної аварії.

Фото ТАРС, МВС Республіки Північна Осетія-Аланія

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