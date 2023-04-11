Частина українців має право на зниження пенсійного віку: названі умови
Українське пенсійне законодавство передбачає достроковий вихід на пенсію за віком для деяких категорій громадян, зокрема, «чорнобильців».
Так, експерти «Соціальної інформаційної платформи» відповіли на запитання чоловіка 1968 року народження, який проживає в 4-й чорнобильській зоні, має стаж близько 35-ти років, але не має чорнобильського посвідчення.
«Право на зниження пенсійного віку мають зокрема, ті особи, які прожили або відпрацювали в цій зоні станом на 1 січня 1993 року не менше чотирьох років. При цьому, зниження пенсійного віку йде на 1 рік за кожні три роки проживання, але не більше п’яти років», — йдеться у повідомленні.
Отже, для тих, хто проживав або працював в зоні посиленого радіологічного контролю в період з моменту аварії по 31 липня 1986 незалежно від часу проживання або періоду роботи в цей період, є 2 роки початкової величини зниження пенсійного віку, їм достатньо прожити або відпрацювати в цій зоні дев’ять років. Якщо вказані вище умови не виконані, право на призначення пенсії за віком настане після досягнення 60-річного віку.
Раніше у Пенсійному фонді України нагадали, хто ще з українців може вийти на пенсію за віком до досягнення 60 років.
Фото з Вікіпедії112
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram