«На початку травня розпочнеться наш контрнаступ»: військовий назвав строки виходу на кордони України

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів у межах проєкту «Орестократія» про весняний контрнаступ, про те, що буде відбуватися влітку та восени на полі бою, та коли Україна зможе вийти на свої кордони.



«Наприкінці квітня — на початку травня розпочнеться наш контрнаступ, всі на нього чекають. Оптимально перший удар на Азовське узбережжя, а далі зачистка Криму. Такі дії потрібно буде провести протягом кількох місяців. Я думаю, від трьох до шести місяців, тобто десь до літа мінімум, до осені максимум. Тож на найближчі пів року буде робота із запорізьким, херсонським та кримським угрупованнями росіян», — вважає Світан.

Далі, за словами військового, потрібно буде займатися Донбасом — відсікати його від росії лінією Сватове — Луганськ — Таганрог чи Сватове — Луганськ — Ростов, залежно від завдання, й далі займатися донецьким угрупованням.

«Мінімальна можливість виходу на кордони України — десь кінець цього року з повною зачисткою, це мінімально. Ну, а максимально — возитимемося до наступного року, вже залежно від сил та засобів. Дуже ми залежимо від постачання озброєнь, якщо все буде в достатній кількості цього року, ми можемо кампанію закінчити. Якщо засобів буде недостатньо, все затягнеться на рік-півтора», — резюмував Світан.

Раніше Роман Світан розповідав, чи може бути знищеним міст через Керченську протоку.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ



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