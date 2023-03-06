Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, який раніше висловив сумніви щодо можливості росіян повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня, розповів, яка доля може спіткати Кримський міст, через який на окупований півострів і далі на материкову Україну надходить військова техніка та особовий склад противника.

«Все, що побудувала людина, можна зруйнувати. Питання — у кількості та якості застосовуваного боєприпасу. HIMARS, ракетами М31 складно зруйнувати міст, але можливо. Міст побудований за певною технологією, дуже повітряним потоком зриваються ферми, ми це бачили. Вони просто лежать, антисейсмічна споруда… Його просто зруйнувати вибухом, це не ті радянські мости, наприклад, у районі Херсона, які довбали кілька місяців, але вони вистояли. Це — трохи інша конструкція. Але М31 туди просто не дістануть. А дістануть ATACMS, у яких бойова частина втричі більша. У М-31 — 90 кілограм, а у них — 225 кілограм» , — сказав він у коментарі «Главреду».

А якщо буде застосовано щось серйозніше, наприклад, ракети Storm Shado, то міст може бути зруйнований мало не з першого удару. Роман Світан зазначив, що оптимальний варіант — саме руйнація мосту, а не його пошкодження. Він вважає, що потрібно зробити так, щоб у росіян навіть думки не було про можливість відновлення шляхопроводу через Керченську протоку.

«Зараз почалися процеси в земній корі, особливо в районі Туреччини, а далі розлом веде якраз між Кримом і Таманню. І якщо ці процеси продовжаться, то до того, як нам нададуть далекобійну зброю, цей міст сама природа зруйнує», — додав він.

Нагадаємо, що колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес назвав звільнення окупованого Криму найважливішим завданням для Сил оборони України.

Фото Pixabay

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