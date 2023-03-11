Потрібен розвал росії: Роман Світан розповів, коли можлива перемога над країною-агресором

Війна, яка триває в Україні вже 9 років, не закінчиться навіть якщо ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Повна перемога у цьому протистоянні може бути тільки, коли розвалиться сама росія.

Про це в інтерв'ю розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

На його думку, вийти на кордони 1991 року можна за рік. Але для цього необхідно мати достатньо далекобійного озброєння та снарядів. Росіяни однозначно будуть опиратись та наступати.

Буде необхідна демілітаризація частини території біля кордону — приблизно 150 — 200 кілометрів. Або відселяти наших людей від лінії кордону з рф.

Полковник назвав 2 етапи перемоги України — вихід ЗСУ на кордони 1991 року та розвал росії.

За його словами, влітку 2023 року ЗСУ можуть вийти на Азовське узбережжя та зачистити Крим. Для звільнення Донбасу потрібно більше часу, але це реально до кінця цього року.

Військовий також зазначив, що Україні необхідно запускати виробництво далекобійних ракет та виводити з ладу російські воєнні заводи. Для цього знадобиться близько 10 років. Але Світан також впевнений, що за цей період сама росія розпадеться, в тому числі й за допомогою економічних санкцій.

Світан також наголосив, що Бахмут, за який зараз йдуть запеклі бої, неможливо буде відновити. Та його ніхто не буде відновлювати. Він залишиться пам'ятником заходу туди росіян. Він також нагадав, що на Донбасі вже немає деяких населених пунктів — частина повністю зруйнована, частина міст — понівечена.

Щодо росії, то військовий впевнений, що її треба закривати та ізолювати. Він додав, що з України необхідно всіх росіян забрати. Також слід подбати, аби вони не «розповзались» по світу.

Нагадаємо, в Україні набрала необхідну кількість голосів електронна петиція, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву «росія» на «московія» та замінити терміни «російський» на «московський», а «російска федерація» — на «московська федерація». Таким чином пропонується відновити історичну справедливість — назва «Русь» насправді належить Україні і була несправедливо поцуплена московскими царями у 17 сторіччі. В рф з цього приводу піднялася ціла буря.

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