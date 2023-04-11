Якщо раніше юристи стверджували, що уповноважені особи мають вручати повістки військовозобов`язаним лише за місцем їхньої реєстрації, то зараз, схоже, ситуація зміниться.

Так, Кабмін затвердив постанову «Про внесення змін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» (ТЦК та СП).

Зокрема, в одинадцятому абзаці пункту 9 йдеться, що ТЦК «здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки): на військову службу за призовом осіб офіцерського складу; на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву); на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку)».

Раніше адвокат Ростислав Кравець розповідав, що згідно із законом про мобілізацію певні категорії громадян мають право служити тільки добровільно, за власним бажанням та виключно за місцем проживання. Йдеться про осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та батьків дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей.

Фото з мережі

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