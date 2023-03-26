Повістку вручили в іншій області: адвокат пояснила, що робити

В Україні триває мобілізація, у зв’язку з чим чоловіки до 60 років можуть отримати повістки. Деякі категорії громадян мають право служити за місцем проживання. Це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю, багатодітних батькі в чи батьків дітей з інвалідністю та тяжкохворих дітей.

Бувають випадки, коли військовозобов`язаному вручають повістку, коли він знаходиться в іншому регіоні. Як діяти в такому випадку, пояснює адвокатка Ірина Леонова на сайті b2bconsult.ua, відповідаючи на запитання чоловіка, який мешкає в районі, який був об`єднаний з іншим. «Місцевий центр комплектування став відділом центру комплектування в Мукачеві. Якщо мені вручають повістку, коли я буду у справах в місті, з вимогою прийти в центр комплектування, до якого я не приписаний, то які мої дії? Така повістка буде законною?» — запитав він.

За її словами, функції і завдання Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) залишилися незмінними. Навіть після перейменування ТЦК призовники та військовозобов’язані залишаються перебувати на військовому обліку за територіальною належністю.

«Отже, вручати повістку від ТЦК, до якого ви не приписані, не повинні. Вручення повістки не за місцем проживання є незаконним, оскільки облік військовозобов’язаних здійснюється за місцем реєстрації. Якщо так станеться, то варто пояснити, чому ви перебуваєте у тому чи іншому місці, повідомити, що перебуваєте на обліку в іншому населеному пункті», — зазначила вона.

Якщо повістку все одно вручають, то юристка радить наполягати на складанні акту про відмову від її отримання. Слід враховувати, що представники ТЦК не мають права направляти для проходження будь-яких дій у центри комплектування в іншій області, але можуть направити до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних за місцем перебування на обліку, якщо події відбуваються на одній територіальній одиниці, тобто в одній області.

Чоловік має право відмовитись від отримання повістки в рамках закону, якщо:

у бланку невірно вказано ПІБ людини — є підстави вважати, що ця повістка адресована іншій особі;

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на документі немає печатки ТЦКСП/підпису військового комісара;

бланк повістки старого зразка.

«При відмові від повістки, потрібно озвучити причини, а уповноважені особи мають скласти акт про відмову», — додала вона.

Раніше юристи пояснювали, як діяти військовозобов`язаному, який має хвороби, але не має підтверджувальних документів.

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