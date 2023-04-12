«Це росія, якою вона є»: Зеленський відреагував на відео страти окупантами українського воїна

Російські загарбники, які прийшли на нашу землю, вбивають та катують мирних жителів, жорстоко показово вбивають українських полонених.

Днями в мережі з'явилося, на якому російський кат ножем відрізає голову ще живому українському захиснику. Його підтримують інші росіяни.

На цю страшну страту президент Володимир Зеленський заявив, что Україна нічого не забуде й не простить. Російські кати будуть відповідати за все горе й за всі сльози, які вони принесли на українську землю.

«Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємся забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Це росія — така, якою вона є», — так Володимир Зеленський відреагував на страту українського військового.

Це не перше показове жорстоке вбивство росіянами українських полонених.

Міжнародні розслідувачі InformNapalm вважають, що в російських угрупованнях останнім часом значно збільшилася практика вбивств із тортурами. Але українців такими злочинами залякати неможливо.

«Українці давно знають, що воюють проти садистів та маніяків, що росіяни прийшли вбивати та катувати, влаштовувати геноцид українського народу. Такі відео демонструють, що цю війну неможливо завершити без остаточної перемоги над злом, яке завжди повертається зі східних кордонів, якщо йому дати шанс „перепочити“, щоб прийти вбивати з більшою силою та жорстокістю», — резюмували в InformNapalm.



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