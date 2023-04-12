Різали по живому: росіяни жорстоко відтяли голову українському полоненому й зняли це на відео

Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого російськими військовими. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.

Про це пише «Українська правда».



На ролику видно, як перебуваючи у шоковому стані, полонений кричить, що йому боляче. Окупанти коментують страту словами «Работаем, братья», «Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал, н***й».

Відрізану голову росіяни демонструють на камеру та говорять, що її треба відправити командиру закатованого.

Обличчя окупанта, який вчинив страту, на відео закрите маскою. На записі видно, як присутній на місці шокуючого вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого.

З приводу кривавого відео висловився український журналіст Денис Казанський. Він сказав, що це відео є нагадуванням про те, ким є російські військові та ті, хто їх підтримує.

«Росіяни розлюднили самі себе. Ну що ж, самі зробили цей вибір. Ставлення буде відповідним», — додав Казанський.



На появу шокуючих кадрів відреагував керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

«За все буде відповідь і відповідальність», — написав він у Telegram.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після слів «Слава Україні».

А у липні минулого року в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого — каструє його канцелярським ножем.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив тоді, що готує повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ.

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