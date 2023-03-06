Розстріляли за «Слава Україні!»: мережу сколихнуло відео із вбивством окупантами українського полоненого

Рашисти, які влаштовують на окупованих територіях катівні та вбивають мирних жителів, показово стратили українського військовополоненого і зняли розстріл на відео.

Відео (18+) виклав у Twitter блогер та волонтер Ігор Лаченков. «Після відмови підкоритися російській жорстокості та виголошення фрази „Слава Україні“ по-звірячому вбивають українського військовополоненого. Навіть у двадцять першому столітті скоюються жахливі військові злочини, а ті, хто порушує всі правила, залишаються безкарними», — написав він.

«Могила, остання цигарка, Слава Україні! і постріли. Мережу вразила відео вбивства українського військовополоненого червоноармійцями. Просто нагадаю, що так вони чинили завжди. Це традиційний почерк кремля протягом століть. І ми боремося за те, щоб цього ніколи більше не було. І ми повинні запам'ятати назавжди, хто — вони! І ніколи більше не дивуватися. Сподіваюся, щоб цьому нашому воїну дали Героя України, не потрібно буде реєструвати петицію», — пише в соцмережі ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину росії.

«росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова „Слава Україні“ викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення російської федерації до відповідальності», — зазначив він.

Відреагували на цю страту і в Офісі президента.

В Офісі генпрокурора повідомили, що Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу генерального прокурора.

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Фото — скріншот

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