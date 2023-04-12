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Британія запровадила санкції проти дружини Медведчука і родичів російських олігархів

16:10 12 квітня 2023
Медведчук та Марченко

Велика Британія запровадила новий пакет антиросійських санкцій. Нові обмеження введені проти дружини кума путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також проти родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова.

Про це йдеться у повідомленні офісу застосування фінансових санкцій Казначейства країни від 12 квітня, пише «Європейська правда».

Так, до санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів.

Зокрема, це Володимир Скоч, батько депутата держдуми і олігарха Андрія Скоча, а також дочка мільярдера Варвара. Удвох вони володіють активами депутата (частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%). Статки Андрія Скоча та його сім'ї російський Forbes 2022 року оцінював у $ 4,7 млрд.

Крім того, під санкціями опинилися дружина засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова ($ 1,7 млрд у 2022 році) Наталя і діти бізнесмена Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

У списку також дочка члена ради федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова ($ 10,5 млрд у 2023 році) Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв — тезка й однопрізвищник ексміністра преси та інформації Дагестану, який проживає у Швейцарії. Джерела російського Forbes називали його родичем Керімова.

До санкційного списку також внесли Оксану Марченко — дружину кума володимира путіна Віктора Медведчука.

Також у списку два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес.
Першого внесли до списку санкцій у зв'язку за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другий — за надання послуг Абрамовичу, йдеться у повідомленні.

Під санкції також потрапив холдинг USM, заснований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка «отримує вигоду від підтримки уряду росії, а саме Алішером Усмановим», а також що USM «займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій».

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які уряд Великої Британії вважає пов'язаними з Усмановим: Curzon Square Limited і Hanley Limited. Компанію Meritservus HC Limited уряд Великої Британії пов'язує з Романом Абрамовичем.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб та 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню.

Нагадаємо, в березні Україна ввела в дію нові санкції РНБО. До переліку увійшли понад 400 осіб та компаній, більшість з яких з російського ВПК, а також мешканці Ірану та Сирії, які допомагають російським терористам в Україні.

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