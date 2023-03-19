«Можуть бути лише маргіналами для світу»: Зеленський про тих, хто підтримує агресію рф

В п'ятницю, 18 березня, в дію були введені нові санкції РНБО. До переліку увійшли понад 400 осіб та компаній, більшість з яких російські — з ВПК держави-терориста. Крім того, Україна ввела обмеження щодо осіб з Ірану, Сирії, які допомагають російським терористам в Україні.

Про це у зверненні за результатами 388-го дня війни заявив президент Володимир Зеленський.

«Кожний такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції — це частина глобального тиску на росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи „шахеди“, хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права», — певен очільник держави.

Це буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроб анексії нашої землі, починаючи ще з Криму, а й інших агресій росії проти міжнародного порядку, проти нормального, мирного людського життя, зокрема, й на території Сирії.

«Народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту, і це дало відчуття безкарності кремлю та його спільникам. Міста Сирії російські бомби руйнували, так само як і наші українські міста. Саме в цій безкарності — значна частина теперішньої агресивності кремля», — наголосив український лідер.

Коли український народ захистить себе, коли на нашій землі буде відновлено силу Статуту ООН, силу справедливості, це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу. Ось для чого працює наша глобальна коаліція, антивоєнна коаліція.

«Є лише один суб’єкт, який руйнує життя, — це росія. Є лише один спосіб захистити життя — треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо», — пообіцяв Володимир Зеленський.

Цей тиждень, за словами президента, приніс гарні результати для нашого протистояння російській агресії. Відбулося чергове засідання «Рамштайну». Є нові оборонні пакети від західних партнерів. І вся ця допомога починає приносити свої результати.

Нагадаємо, росіяни зазнають значних втрат в Україні в людській силі та військовій техніці. Зокрема, за останню добу Силами оборони було знищено понад 700 окупантів, 21 танк та інша техніка загарбників.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram