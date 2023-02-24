Під ударом — мати Кабаєвої та колишній охоронець путіна: Британія ввела нові масштабні санкції проти росії

Великобританія в річницю кривавої агресії росії проти України 24 лютого запровадила санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб з росії. Зокрема, до списку потрапили мати гімнастки Аліни Кабаєвої та тульський губернатор Олексій Дюмін, який раніше працював у службі безпеки президента та охороняв володимира путіна, повідомляє ВВС.

«Олексій Дюмін — колишній головний охоронець Путіна, який відіграв ключову роль в анексії Криму. Дюмін брав активну участь у підтримці російських військових в Україні, у тому числі у запуску та сприянні школі навчання управління безпілотниками», — йдеться у пресрелізі британського уряду.

Щодо Любові Кабаєвої, то її дочка нібито має близькі особисті стосунки з Путіним, сказано в пресрелізі. Британія була першою, хто у травні минулого року запровадив санкції проти самої Кабаєвої. Тоді ж до списку санкцій потрапила її бабуся Ганна Зацепиліна та колишня дружина Путіна Людмила Очеретна.

У першу річницю російського вторгнення в Україну британська влада запровадила також санкції проти керуючого директора оператора «Північного потоку-2» Маттіаса Варніга, знайомого з Путіним з часів служби у КДБ та НДР. У пресрелізі його названо близьким другом російського президента. Потрапив під санкції і Олексій Козак, син давнього соратника путіна Дмитра Козака, який до війни відповідав у Кремлі за український напрямок.

Серед 20 керівників «Газпрому» та «Аерофлоту», які стали новими фігурантами списку санкцій Британії, виявився ще один старий знайомий путіна — Віктор Зубков, голова ради директорів «Газпрому», колишній прем'єр-міністр росії, який працював разом із путіним ще в петербурзькій мерії в на початку 1990-х.

Під санкції також потрапили чотири банки, керівництво «Ростеху», «Росатому» та «Алмаз-Антея», віцепрем'єр Олександр Новак та міністр цифрового розвитку росії Максут Шадаєв.

Також санкції передбачатимуть заборону на експорт товарів, які можуть бути використані російським ВПК.

Військова розвідка показала, що дефіцит комплектуючих у росії внаслідок санкцій вже, ймовірно, впливає на її здатність виробляти обладнання для експорту, таке як бронетехніка, ударні вертольоти та системи ППО, зазначили у британському уряді, повідомляє «Суспільне».

Також під санкції потрапили 5 іранських керівників вищої ланки в Qods Aviation Industry — компанії, яка виробляє безпілотники, які використовуються в Україні.

Великобританія також оголосила, що розширить чинні санкції щодо окупованого Криму та захоплених росією територій у Донецькій та Луганській областях. Санкції також будуть направлені на окуповані росією райони Херсонської та Запорізької областей, обмежуючи їхній доступ до торгівлі та фінансів Великобританії.

Як писали «ФАКТИ», раніше Великобританія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд фунтів стерлінгів (20,9 млрд дол).

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