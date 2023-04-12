«Шахтар» на 90+4-й хвилині вирвав перемогу в останньої команди УПЛ: відеоогляд матчу
У середу, 12 квітня, у Львові пройшов перенесений матч 6-го туру української прем'єр-ліги, в якому місцевий однойменний клуб приймав лідера — донецький «Шахтар».
Чемпіонат України. Перенесений матч 6-го туру
«Львів» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Гочолейшвілі, 56, у свої ворота — Судаков, 61, Келсі, 90+4). Юніорські склади — 0:1.
«Шахтар»: Трубін, Гочолейшвілі, Матвієнко, Ракицький, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицький (Борячук, 83), Криськів (Очеретько, 28; Келсі, 71), Траоре (Сікан, 83).
У своїй історії «Львів» уже перемагав «Шахтар», у березні 2021-го «перестрілявши» іменитого суперника — 3:2. Сподіватися на аналогічний результат у нинішній ситуації вболівальники львів'ян навряд чи могли — надто вже різні наразі форма та результати у команд.
«Гірники» до звітного поєдинку мали серію із забитими голами в чемпіонаті України з 18 матчів. Забили і цього разу — Судаков дальнім ударом, не без допомоги рикошету, відправив м'яча у ворота в середині другого тайму. Щоправда, за п'ять хвилин до цього вболівальників «Шахтаря» шокував грузинський захисник Гочолейшвілі, який після флангового навісу головою відправив м'яча у свої ворота.
Після цього підопічні Ігора Йовічевіча мали достатньо часу, щоб вирвати перемогу, але зробили вони це лише на 90+4-й хвилині, коли 18-річний венесуелець Келсі точно пробив головою із близької відстані. Тож, вольова перемога «Шахтаря» — 2:1, яка зберігає за «гірниками» лідерство, а «Львів» наближає до першої ліги.
Становище команд:
1. «Шахтар» — 49 очок (20 матчів);
2. «Дніпро-1» — 45 (19);
3. «Зоря» — 40 (20);
4. «Динамо» — 39 (20);
5. «Олександрія» — 32 (19);
6. «Кривбас» — 28 (20);
7. «Колос» — 27 (20);
8. «Ворскла» — 23 (20);
9. «Інгулець» — 22 (19);
10. «Металіст 1925» — 21 (20);
11. «Чорноморець» — 20 (20);
12. «Верес» — 19 (20);
13. «Минай» — 18 (19);
14. «Рух» — 18 (19);
15. «Металіст» — 18 (20);
16. «Львів» — 13 (20).
Бомбардири: 17 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Владислав Ванат («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Владислав Дубінчак уперше стане батьком.
Фото ФК «Шахтар»222
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