«Дніпро-1» забив п'ять м'ячів «Львову», Довбик зміцнив лідерство в гонці бомбардирів: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 9 квітня, трьома матчами в Ужгороді, Олександрії та Ковалівці завершилася ігрова програма 20-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 20-й тур

9 квітня (неділя)

«Дніпро-1» — «Львів» — 5:2 (Гуцуляк, 7, 44, Довбик 41, 90+3, Сарапій, 84 — Богунов, 62, Мільченко, 81). Юніорські склади — 0:1.

«Львів» їхав до Ужгорода у гості до «Дніпра-1» у статусі безнадійного аутсайдера. І три м'ячі, пропущені в першому таймі, лише підтверджували, що нічого підопічним Анатолія Безсмертного не «світить». Ось тільки у гостей була інша думка, і, забивши двічі в середині другої 45-хвилинки, їм вдалося повернути інтригу у гру. Втім, клас дніпрян все ж таки виявився вищим, і їм таки вдалося здобути перемогу з розгромним рахунком. Зазначимо, що два м'ячі забив Артем Довбик і, довівши кількість голів до 17-ти, зміцнив своє лідерство у бомбардирських перегонах — у найближчого переслідувача, динамівця Віталія Буяльського, 11 точних ударів.

«Олександрія» — «Чорноморець» (Одеса) — 1:1 (Ковалець, 69 — Алефіренко, 35). На 45+1-й хвилині вилучений Демченко («Чорноморець»). Юніорські склади — 3:0.

Минулого туру підопічні Руслана Ротаня перервали серію нічиїх, обігравши «Ворсклу», але в поєдинку з «Чорноморцем» знову повернулися на нічийну стежку. Одесити відкрили рахунок у першому таймі, але перед самою перервою залишилися в меншості після вилучення Демченка. Маючи на одного гравця більше, олександрійці зрівняли рахунок, але вирвати перемогу не вдалося.

«Колос» (Ковалівка) — «Металіст 1925» (Харків) — 3:0 (Оріховський, 3, 35, Безбородько, 64). Юніорські склади — 1:1.

«Колос» на домашньому стадіоні розгромив «Металіст 1925», продовживши серію харків'ян без перемог до семи матчів.

8 квітня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст» (Харків) — 1:0 (Бондаренко, 64). Юніорські склади — 2:0.

«Динамо» (Київ) — «Минай» — 2:0 (Царенко, 35, Ванат, 62). Юніорські склади — 2:0.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Зоря» (Луганськ) — 1:0 (Капіч, 50). Юніорські склади — 1:0.

«Рух» (Львів) — «Верес» (Рівне) — 0:0. На 71-й хвилині видалено Лебеденка («Верес»), на 90+2-й — Едсон Фернандо («Рух»). Юніорські склади — 3:0.

7 квітня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Кравець, 49). Юніорські склади — 3:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 46 очок (19 матчів);

2. «Дніпро-1» — 45 (19);

3. «Зоря» — 40 (20);

4. «Динамо» — 39 (20);

5. «Олександрія» — 32 (19);

6. «Кривбас» — 28 (20);

7. «Колос» — 27 (20);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Інгулець» — 22 (19);

10. «Металіст 1925» — 21 (20);

11. «Чорноморець» — 20 (20);

12. «Верес» — 19 (20);

13. «Минай» — 18 (19);

14. «Рух» — 18 (19);

15. «Металіст» — 18 (20);

16. «Львів» — 13 (19).

Бомбардири: 17 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Владислав Ванат («Динамо»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Євген Левченко розлючений переобранням Павелка у виконком УЄФА.

Фото ФК «Дніпро-1»

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