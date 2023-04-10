Футболіст «Динамо» вперше стане батьком: відома стать майбутньої дитини (відео)

24-річний захисник «Динамо» Владислав Дубінчак, який разом із командою здобув впевнену перемогу над «Минаєм» у чемпіонаті України, незабаром стане батьком.

У сім'ї футболіста чекають первістка — хлопчика, про що пара дізналася на ґендерній вечірці, якій не завадив навіть дощ. Емоційним відео із заходу Владислав та його дружина Мирослава поділилися на своїх сторінках у соцмережах.

Додамо, що Дубінчак одружився зі своєю обраницею на початку вересня минулого року. Пара вирішила обійтися без великих урочистостей, подавши заяву та розписавшись за кілька днів.

Зазначимо, що цього сезону захисник провів за «Динамо» 23 матчі у всіх турнірах (чемпіонаті України та єврокубках), у яких віддав дві гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» Александар Драгович одним ударом по м'ячу дізнався стать майбутньої дитини.

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram