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Суспільство та люди

Перерахують «заднім числом»: хто з пенсіонерів може розраховувати на «великі виплати» влітку

17:15 12 квітня 2023
люди

У березні в Україні було проведено масштабну індексацію пенсій, під час якої підвищення виплат торкнулося понад 10 млн українців. Але деяким пенсіонерам підвищення пенсій проведуть влітку — у червні та липні.

Про це нагадує видання «На Пенсії».

Журналісти пояснюють, що саме у червні будуть виплачені пенсії заднім числом пенсіонерам, що працюють, та яким перерахунок проводять з 1 квітня.

Про це в етері телемарафону заявила Олена Охріменко, директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України.

«Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде зроблено з 1 квітня, як це і передбачено законодавством. Проте проіндексовані виплати вони зможуть отримати лише у червні, разом із доплатою за квітень та травень», — сказала Охріменко.

Але варто пам'ятати, що інформація за перший квартал 2023 року надійде до органів Пенсійного фонду вже у другій половині травня. Тому й підвищені пенсії українці зможуть отримати лише у червні.

А ось у липні 2023 року буде проведено черговий перерахунок пенсій для державних службовців, науковців, працівників органів місцевого самоврядування.

Пенсії мають збільшитися на 19,7%. Але сума підвищення у грошовому еквіваленті для кожного українця буде різною. Підвищення пенсії залежить від рівня початкової суми: чим вища пенсія, то більшим буде підвищення.

Нагадаємо, ​​ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, яким у травні виділяли матеріальну допомогу, цього року виплатять її до 24 серпня — до Дня Незалежності України.

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