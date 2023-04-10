Частина пенсіонерів не отримає виплати у травні: коли надійдуть гроші

В минулі роки у травні ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань крім пенсій, виплачували разову допомогу.

Але цього року у травні виплат не буде. Справа в тому, що народні обранці вирішили перенести дату виплат на День незалежності України — 24 серпня. І виплачувати в цей день гроші також всім, хто захищав Україну у всіх війнах.

«Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України», — йдеться в документі.

Цікаво, що попередньо дату хотіли змінити на 14 жовтня, тобто День захисників та захисниць України, але у другому читанні проекту все ж обрали 24 серпня.

Про те, яким буде розмір допомоги, поки невідомо. Ймовірно, що ближче до Дня Незалежності суму виплат озвучать.

Нагадаємо, що у 2022 році ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань було виплачено такі суми:

інваліди 1 групи внаслідок війни — 4421 грн;

інваліди 2 групи — 3906 грн;

інваліди 3 групи — 3391 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 4421 грн.;

учасники бойових дій — 1491 грн;

члени сімей загиблих — 966 грн;

учасники війни — 612 грн.

Нагадаємо також про появу в Україні нового виду пенсій — меценатських, коли громадяни можуть за власною ініціативою зробити пожертву в Пенсійний фонд на користь конкретного пенсіонера чи знеособлено.

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