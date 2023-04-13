володимир путін може закликати до великоднього перемир'я на цьому тижні, щоб закріпити успіхи в Бахмуті, повідомляє американський аналітичний центр. Пауза 16 квітня, на православний Великдень, дозволила б його військам підготуватися до захисту від весняного контрнаступу України, заявив Інститут вивчення війни.

Частина стратегії ведення бойових дій Кремля полягає в оголошенні перемир'я навколо релігійних свят, кажуть аналітики.

«путін може закликати до припинення вогню, щоб виставити Україну незговірливою і такою, що не бажає робити необхідні кроки до переговорів», — йдеться у звіті ISW.

У доповіді додається, що, посилаючись на релігійні підстави для припинення вогню, диктатор-вбивця також сподівається представити Україну як таку, що придушує релігійні групи.

Але, на думку ISW, якщо росія запропонує, а Україна відмовиться від припинення вогню на православний Великдень, Кремль тим самим не продемонструє більшої відданості захисту християнства чи християнських цінностей і не покаже, що Київ відкидає ці цінності.

«путін просто ще раз продемонструє свій цинізм», — вважають аналітики.

Нагадаємо, головний редактор сайту BlackSeaNews.net Андрій Клименко вважає: «Жодної економічної катастрофи в росії поки не відбулося».

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