Чому росія досі програє війну в Україні: експерт дав відповідь

Зима завершилася, а росія все ще не може перемогти в Бахмуті та інших містах на сході України, на тлі повідомлень про те, що моральний дух російських військ перебуває на дні — дезертирство і нестримне зловживання алкоголем. «Ми вже більше року говоримо, що росія не може виграти цю війну, і ми не бачимо причин змінювати цю оцінку. Загальна картина полягає в тому, що чисельна перевага російських військ не призвела до жодних проривів цієї зими і навряд чи призведе до них у найближчі тижні. Цей висновок підтверджується кількома важливими подіями», — вважає Грег Вальєр, головний політичний стратег AGF Investments щодо США.

На його думку, США і НАТО не похитнулись. Нові сучасні танки та інше озброєння із Західної Європи хлинуть в Україну цієї весни. НАТО щойно став набагато більшим з приєднанням Фінляндії, що збільшує кордон НАТО з росією на 1 303 кілометрів. Москва навряд чи має ресурси для захисту цього кордону.

росія не отримала багато від Китаю на саміті путін-Сі. Китай запропонував певну риторичну підтримку, але Пекін, схоже, неохоче надає зброю. Іранські безпілотники надали росії скромну підтримку. Більшість з них були збиті; ті, що вбили цивільних, лише додали українцям рішучості боротися далі.

«Вагнерівці», яких колись дуже боялися, були знищені цієї зими, а відносини між їхнім керівництвом і Кремлем стали напруженими. Грег Вальєр зазначає, що російська економіка падає, оскільки величезний дефіцит стримує витрати, а приголомшлива кількість молодих росіян виїжджає до Дубаю, Гельсінкі, Стамбулу та інших більш гостинних місць.

Усі ці фактори підказують висновок, що росія балансує на межі, намагаючись втримати ту скромну територію, яку вона здобула. Ключовим фактором, на думку експерта, є падіння морального духу російських військ — з його моторошною схожістю з Першою світовою війною, коли російські призовники втекли з окопів у 1917 році.

Перемир'я і переговори, ймовірно, не є неминучими, але якщо український контрнаступ поверне територію, путін опиниться в серйозній особистій небезпеці вже влітку. Не буде надуманим висновок, що доля путіна може бути схожою на долю царя.

Нагадаємо слова ексагента ЦРУ про долю диктатора путіна: «Я не виключаю, що це буде вбивство».

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