За словами експертів, з початком війни росія також почала переслідувати українські релігійні громади. Особливо постраждала нова Православна Церква України, пише американський Інститут вивчення війни (ISW). Згідно з доповіддю, метою росії є знищення незалежної від Москви Церкви на окупованих територіях.

Відбувається експропріація храмів та свавільні арешти священиків. Церковні служби українською мовою заборонені.

Проте протестантські церкви також зазнають переслідувань з боку окупаційної влади. Правовою підставою для цього є закон, що діє в росії з 2016 року, який дозволяє діяльність лише зареєстрованих державою релігійних громад.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року російські солдати або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні. Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перетворила щонайменше 26 культових споруд на підконтрольну Кремлю російську православну церкву Московського патріархату, вбила або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також розграбувала, осквернила або навмисно зруйнувала щонайменше 13 культових споруд на території окупованої України.

ISW не включив до цього списку події, коли внаслідок нецільового вогню могли ненавмисно загинути релігійні лідери або бути зруйновані культові споруди. Зокрема, звіт не включає всі 494 культові споруди, які російські військові, за даними незалежного київського Інституту релігійної свободи станом на лютий 2023 року, повністю зруйнували, пошкодили або розграбували.

Нагадаємо, настоятель храму УПЦ МП вказував росіянам, кого з українських священників потрібно вбити.

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