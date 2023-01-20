Настоятель храму УПЦ МП вказував росіянам, кого з українських священників потрібно вбити

«Бути священником — ідеальне прикриття для будь-якого агента розвідки»

«Андрій Павленко, настоятель православної церкви на сході України, начебто, виконував безкорисливу духовну місію. Коли прийшла війна, він залишився зі своєю паствою і навіть відвідав госпіталь, щоб помолитися з пораненими солдатами. Але насправді, згідно з судовими протоколами, Павленко активно працював над вбивством українських солдатів і українських активістів, в тому числі священника конкуруючої православної церкви у Сєвєродонецьку», — пише NYT.

«І його випадок не єдиний, — зазначає видання. — Українська влада арештувала чи визнала підозрюваними кілька десятків священнослужителів і монахинь українського відділення російської православної церкви».

На докори зі сторони церкви та представників росії у посяганні на свободу віросповідання президент Зеленський та українські правоохоронні органи заявляють, що свобода віросповідання не поширюється на шпигунство, підбурювання до заколоту, саботаж. Про це свідчать вилучені під час обшуків прапори сателітів росії на сході України, брошури, надруковані російською армією для дій на окупованих територіях. А архімандрит Успенського собору в Херсоні був присутній на церемонії у кремлі, де оголосили про приєднання Херсонської області до росії.

«Бути священником — ідеальне прикриття для будь-якого агента розвідки, — наводить NYT слова співробітника української розвідки. — Люди готові довіряти тобі, тому що ти священник». Цим користувався й Павленко, коли навідував українських бійців у шпиталі Сєвєродонецька. Після відвідин шпиталю, повідомили в суді свідки, він подовгу ходив вулицею та розмовляв із кимось по мобільному телефону.

Луганська обласна прокуратура повідомляла, що «священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням рф проти української армії. Він збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння Збройних Сил України у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Її передавав через месенджер росіянам». У повідомленні йдеться саме про Андрія Павленка.

За допомоги шпигуна в рясі росіяни складали списки тих, кого планували ліквідувати після захоплення Сєвєродонецька

У квітні 2022 року Андрій Павленко був викритий і затриманий співробітниками СБУ. 7 грудня його засудили до 12 років ув'язнення за колабораційну діяльність. Але за ґратами він перебував недовго — вже 14 грудня обміняли на 35-річного ветерана американських ВПС Суеді Мурекезі, який перед війною кілька років жив в Україні, займався бізнесом та залишився в окупованому Херсоні, де займався волонтерством, допомагаючи місцевим жителям. Його росіяни заарештували начебто за участь в проукраїнських мітингах та намагалися використати в пропагандистських цілях, зокрема влаштували показове судилище як над військовиком-найманцем.

Андрій Павленко (фото nytimes.com)



Обміняного попа тут же використали російські пропагандисти, поширивши відео, де він одразу після обміну висловлює подяку Євгену Пригожину за те, що зустрічав його, та російській армії. «Я відчуваю велику радість — не тільки тому, що звільнений, а ще й тому, що Луганщина віднині — росія», — заявив Павленко. Також пропагандисти мальовниче оповідають, як батюшку катували на допитах в СБУ, щоб він себе обмовив, зізнався у шпигунстві на користь російської розвідки.

Проте катувати «священника» просто не було сенсу — у нього знайшли безліч доказів вини. Зокрема, переписку у месенджері з представниками недореспублік та російськими офіцерами. Де він не тільки засилав російській розвідці дані, вивідані під час відвідин поранених («На півночі їх близько 500, з мінометним взводом, п'ятьма бронетранспортерами та трьома танками», — повідомляв Павленко куратору). За допомоги шпигуна в рясі складалися списки тих, кого планувалося ліквідувати після захоплення Сєвєродонецька та сусідніх міст. «Духовний наставник націоналістичних загонів та української армії в Луганській області», — характеризував він колегу-священника. І пропонував його вбити. Також, на думку Павленка, розправитися потрібно було і з іншим священником, чий брат зі зброєю в руках захищав Україну: «Думаю, нам потрібно покінчити і з ним, бо він не наша людина».

Наразі обміняний піп — популярна персона у московських пропагандистів. В інтерв'ю він розказує, що вже двадцять років противиться українізації, боронить російське православ'я в Лисичанську. Що з 2014 року СБУ постійно «проводило з ним роботу» за георгіївські стрічки, підтримку «ополченців» у соцмережах, за те, що не радів Томосу. Але він не здавався й навіть не злякався війни: «Я думав, що наші скоро прийдуть». Розказує, що його змушували співати гімн України, катували, щоб «осудив патріарха кирила, закликав до розколу з РПЦ та приєднанню до ПЦУ». І, до речі, признає, що той термін, який йому присудили, — «справедливий з огляду на його позицію». Його навіть у держдуму запросили, де він також жалівся на українське слідство: «Від мене в грубій формі вимагали, щоби я образив святійшого патріарха кирила».

Хтозна, скільки шкоди накоїв цей піп, скільки загиблих українців на його совісті. За даними «ФАКТІВ», привернути увагу правоохоронних органів до настоятеля лисичанського Свято-Тихвінського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ Андрія Павленка місцеві активісти намагалися не раз протягом останніх семи років. Повідомляли й про російську символіку (прапори, герби, фото путіна) на робочому місці батюшки. І про те, як він святі мощі возив через лінію розмежування і далі на росію. І про те, що він не просто знаний колекціонер церковного антикваріату, а ще й немалі гроші для свого хобі добуває контрабандою. Начебто під час своїх поїздок на тимчасово окуповані території батюшка неодноразово відвідував ювелірний завод «Агат» у Ровеньках, звідки через лінію розмежування перевозив кілограми виробів, ховаючи їх в церковній утварі та раках з мощами.

На жаль, донедавна на Павленка, як і на інших попів, що діяли на користь росії та шкоду Україні, правоохоронці та спецслужби уваги не звертали. Наразі СБУ розслідує понад півсотні кримінальних проваджень щодо священників УПЦ. Кілька справ вже завершились вироками. До речі, у своїх інтерв'ю Павленко розказує, що в Україні (і не тільки на тимчасово окупованій території) лишилися служити виховані ним священники. Тож роботи нашим спецслужбам та правоохоронцям вистачить надовго. Бо якщо не працюватимуть вони, люди самі можуть почати розправлятися з московськими попами, як то сталося у Вінниці.

Як повідомляли «ФАКТИ», цього року Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вперше звершив різдвяну літургію в Успенському соборі лаври, право на який московська церква втратила.

Фото у заголовку з сайту obozrevatel.com

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