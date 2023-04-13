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Над зрадницею Ані Лорак насміхаються в мережі: з’явилася нова версія скандального інтерв’ю співачки

13:53 13 квітня 2023
Ані Лорак

Над запроданкою Ані Лорак, яка боягузливо почала виправдовуватися в росії нібито за допомогу Україні, насміхаються на Батьківщині. Точніше над її недолугістю та цинізмом. Своє нутро артистка показала в інтерв’ю російській журналістці Альоні Блін, в якому звинуватила українську владу в тискові, казала, що її вижили з України. Українська акторка дубляжу Катерина Сергеєва влучно висміяла артистку, зробивши свою озвучку.

«Я хочу зізнатися, я не повністю розкрилася у першій частині інтерв'ю, була не до кінця щирою. Тому зараз я як розкриюся…», — «каже» Лорак, робить паузу і… пускає гази.

Також Лорак голосом Сергеєвої розповідає, про проблеми з грошима.

«Як співачка я особливо нікому не потрібна, а жити ж якось треба. Це повний триндець. Спочатку ковід, потім це, а я ж дівчинка з інтернату. Я тільки зовні таке янголятко, тому я сказала собі: «Гей, ш*лаво, вигадуй щось, бо знову будеш голодна», — бідкається «артистка».

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