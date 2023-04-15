«Стурбований» Депардьє: 13 жінок звинуватили французького актора в сексуальних домаганнях

Французький сайт Mediapart опублікував результати журналістського розслідування, об'єктом якого став відомий актор Жерар Депардьє. Два роки тому прокуратура почала щодо кінозірки своє розслідування. Депардьє підозрюють у зґвалтуванні молодої акторки, яке нібито сталося 2018 року. Жерар категорично заперечує свою провину. Але справу все ще не закрито.

І ось по репутації Депардьє, який вважається одним із символів французького кінематографа, завдано важкого удару. Mediapart зібрав свідчення 13 жінок, які звинуватили актора в домаганнях і сексуальному насильстві.

Вони стверджують, що Депардьє хапав їх за груди, сідниці, намагався засовувати свої руки між ніг під спідню білизну, а також виголошував непристойні зауваження на їхню адресу.

Відбувалося все це в різний час і різних місцях протягом останніх 20 років. Депардьє розпускав руки під час зйомок кіно і телефільмів, а також у громадських місцях.

Жертви кажуть, що відмова викликала з боку Жерара агресію. Він ставав ще більш наполегливим.

Домагання Депардьє на зйомках залишалися безкарними. Ба більше, багато хто з тих, хто був присутнім при цьому, сміялися. «Йому дозволили схопити мене за груди на очах у всіх, а мені тоді було 17 років», — розповіла одна з актрис.

Адвокат Депардьє вже заявив, що його клієнт «офіційно відкидає всі звинувачення, які можуть підпадати під кримінальне законодавство». Паризька прокуратура повідомила, що поки не отримувала нових скарг у справі Депардьє.

Нагадаємо, акторові зараз 74 роки. Він знявся в більш ніж 180 фільмах. У його активі ролі у фільмах «Двадцяте століття» Бернардо Бертолуччі, «Сірано де Бержерак», «Ті, що вальсують» Бертрана Бліє та багато інших.

Однак особисте життя Депардьє постійно супроводжується гучними скандалами. У 2013 році Жерар викликав бурю обурення у Франції, коли демонстративно покинув країну на знак протесту проти високих податків для багатих і прийняв російське громадянство.

Він ненадовго оселився в Саранську (Мордовія). Указ про надання Депардьє громадянства підписав особисто володимир путін.

У Саранську «почесному удмурту» не сподобалося. І він перебрався до Грозного, де рамзан кадиров вручив йому ключі від п'ятикімнатної квартири в центрі міста.

Але й Чечня стала новою домівкою для Депардьє ненадовго. Він поїхав жити до Бельгії.

Навесні 2022 року актор засудив дії Кремля. Вторгнення в Україну він назвав «божевільною, неприпустимою надмірністю». При цьому Депардьє заявив, що російський народ не несе провину за поведінку свого президента.

Нагадаємо, що Жерар Депардьє колись пропонував руку і серце актрисі Тетяні Бестаєвій, але отримав відмову.

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