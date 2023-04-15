На Великдень Землю накриє сильний метеоритний дощ Ліриди: де і коли його можна буде побачити

Періодично жителі Землі можуть спостерігати метеорні потоки, наприклад Персеїди наприкінці літа.

А в суботу, 15 квітня, наша планета увійде у шлейф комети Тетчера, коли можна буде побачити метеорний потік Ліриди, пише «УНІАН». Зорепад Ліриди не такий яскравий, як Персеїди, але іноді за годину можна побачити до 100 метеорів

Зі шлейфу планета вийде 29 квітня. Пік зорепада припадатиме на п'ятницю, 21 квітня. Найкраще його буде видно у Північній півкулі, у тому числі й в Україні. Найкращий час для спостережень — з півночі і до світанку, вдалині від міських вогнів. До речі, 20 квітня буде молодик. Так що Місяць не особливо заважатиме спостерігати за Ліридами, які не залишають довгих палаючих шлейфів пилу, коли проходять через атмосферу Землі. Їх буде помітно за яскравими спалахами. Очікується, що цього року неозброєним оком можна буде побачити близько 18 метеорів на годину, їхня швидкість буде 47 км/сек.

Також мешканці Землі можуть спостерігати зорепад Гемініди, який повторюється щорічно у першій половині грудня.

Фото Pixabay

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