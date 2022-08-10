Пік зорепаду Персеїди: коли й де дивитися, як правильно загадувати бажання

Метеорний потік Персеїди відомий людству близько двох тисяч років. Він з'являється на небі щорічно приблизно з 20 липня по 20 серпня. Назва Персеїди походить від назви сузір'я Персея, з якого, якщо придивитися, і вилітають ці «зірки, що падають».

«Зорепад» Персеїди можна спостерігати щорічно.

У 2022 році зорепад Персеїди очікується з 17 липня по 25 серпня, але найяскравіша подія припадає у ніч з 12 на 13 серпня. Саме у цей час українці можуть спостерігати метеорний потік неозброєним оком.

Зорепад Персеїди зможуть бачити всі жителі Північної півкулі Землі.

У Берліні в ніч з 12 на 13 серпня можна також спостерігати метеоритні серпневі дощі. Їх можна спостерігати і в сусідні ночі, але свого апогею інтенсивності вони досягають саме цієї ночі. І щоб спостерігати їх найкраще треба виїхати за місто — у село Gülpe Gülpe або Sternenpark Westhavelland.

У Барселоні (Іспанія) та її околицях можна знайти ідеальні місця, щоб споглядати це явище. Найближчим до міста є природний парк Sierra de Collserola.

З давніх-давен існує прикмета: якщо загадати бажання на зірку, що падає, воно неодмінно здійсниться. Деякі астрологи радять порахувати стільки падаючих зірок, скільки складає сума всіх цифр вашої дати народження. Загадуючи бажання, краще перебувати на самоті.

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