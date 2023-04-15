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Спорт

Рукавички з автографом українського чемпіона ММА продано за фантастичну суму заради допомоги ЗСУ (фото)

12:42 15 квітня 2023
Ярослав Амосов

Володар поясу Bellator чемпіона світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов, який наприкінці лютого здобув 27-му перемогу в кар'єрі, продав на аукціоні свої бійцівські рукавички з автографом.

За унікальний лот покупець виклав кругленьку суму — 1,2 млн грн, про що повідомив на своїй сторінці у Instagram відомий тренер Єгор Голуб. Усі кошти, отримані від продажу рукавичок, будуть перераховані у благодійні організації, які допомагають нашим військовим відбивати атаки ворога.

Нагадаємо, що Амосов після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони рідного Ірпеня та разом із побратимами відбив наступ ворога на столицю. При цьому бійцю вдалося зберегти свій чемпіонський пояс Bellator, сховавши його в льоху будинку, і тим самим уберегти його від бомбардувань та охочих до чужого добра орків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон НБА Медведенко продав два особливих трофеї за 9 млн заради дітей України.

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