Дворазовий чемпіон НБА Медведенко продав два особливих трофеї за 9 млн заради дітей України

Колишній баскетболіст клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко, який проживає в Києві, виставив на аукціон два чемпіонські персні, завойовані за час виступів у найсильнішій лізі світу.

Торги за особливі лоти стартували з 5 тисяч доларів, і в підсумку їх вдалося підняти у 25 (!) разів. За кожен із перснів було заплачено по 126 767 доларів, тобто загальна сума перевалила за 250 тисяч в американській валюті (близько 9,4 млн. гривень).

«У сумі ми зібрали трохи більше 250 000 доларів, і це чудовий результат. 250 000 доларів для України. Багато хто відмовляв мене, але я не шкодую жодної секунди. Це все вартувало того й надалі на нас чекає реалізація багатьох ініціатив та порятунку життів українських дітей. Пам'ятайте, що Україна сильна кожним українцем, кожним, хто зараз робить усе заради перемоги, заради майбутнього», — написав Медведенко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив сам спортсмен, виручені кошти будуть передані на реабілітацію в Карпатах понад 500 дітей із регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій російсько-української війни, а також на відновлення інфраструктури спортивних шкіл України, що постраждала під час бойових дій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний боксер Владислав Сіренко продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили рашисти.

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