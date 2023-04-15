Уникайте перевантаження та бруду: три поширені помилки, які вбивають вашу пральну машину

Пральну машину, аби вона працювала довго, потрібно періодично чистити від накипу та бруду, зокрема, за допомогою лимонної кислоти, соди чи оцта.

Також необхідно дотримуватися певних правил експлуатації та не припускатися поширених помилок, пише pixelinform.com.

Перша — перенавантаження барабану.

Надлишкові речі у пралці — це надлишковий тиск на двигун, підшипники, ремінь та інші деталі машини. Це призводить до зношування, перегріву та деформації цих елементів, а також до погіршення якості прання. Під час віджиму перевантажений барабан може спричинити збій у балансуванні машини, що, у свою чергу, викличе сильний шум та вібрацію.

Друга — невідповідний або надлишковий засіб для прання.

Якщо у відсіку буде багато порошку, то ви ризикуєте забити фільтри та зливні труби машини, а також отримати наліт на барабані та ущільнювачах. Це може призвести до появи неприємного запаху в машині та на білизні, а також до зменшення ефективності прання. Варто звертати увагу й на те, чи підходить ваш порошок типу тканини, температурі чи жорсткості води. Невідповідність може позначитися на кольорі речі та на її фактурі.

Третя — нечасте чи неправильне чищення фільтрів та відсіків.

Якщо ви не чистите фільтри, які призначені для захисту пралки від сторонніх предметів (монети, гудзики тощо) регулярно, то вони можуть засмітитися та заблокувати злив води. Це може спричинити перелив води, затоплення підлоги та пошкодження електроніки машини. Фільтри рекомендують чистити після кожного прання або щонайменше раз на місяць.

Якщо ви не чистите відсіки для миючих та ополіскувальних засобів, то там може утворюватися пліснява та накопичуватися бруд. Відсіки рекомендують протирати сухою ганчіркою після кожного прання та промивати їх гарячою водою з додаванням оцту чи лимонної кислоти раз на тиждень.

До речі, барабан пралки можна очистити за допомогою розчину соди у воді у пропорції 2:1. Пасту наносять на барабан та залишають на 10 хвилин, а потім видаляють її вологою ганчіркою. А ще можна у відсіки для порошку та ополіскувача налити склянку оцту та запустити машинку з порожнім барабаном на найдовше прання на найвищій температурі. Це дозволить позбутися неприємного запаху та накипу.

Фото Pixabay

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