Профілактика для пралки: проводьте її для вашої машини, і вона прослужить справно довгі роки

Щоб пральна машина служила довго, без збоїв, потрібно періодично проводити її просте чищення та профілактику.

Існує «спеціальний» розчин, який допомагає не тільки видалити бруд, а й позбутися запаху, накипу та плісняви, пише cpykami.

Для приготування «спецрозчину» треба соду розвести водою у пропорції 2:1. Нанести пасту на барабан, залишити на 10 хвилин, потім вологою ганчіркою видалити залишки пасти.

У відсік для рідкого порошку налити 1 склянку оцту, запустити машинку з порожнім барабаном на найдовше прання на найвищій температурі, щоб від неприємного запаху та накипу не залишилося і сліду.

Гумки та дверцята легко очищаються від нальоту та плісняви за допомогою оцту та будь-якого мийного засобу для посуду в пропорції 1:1. Нанести суміш губкою на гумку та дверцята, видалити бруд вологою ганчіркою.

Раніше ми писали про те, що треба додати у пральну машину для кращого прання.

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