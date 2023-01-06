Очищаємо пральну машину від накипу: три надійних способи

Щоб пральна машина служила довго, за нею потрібно доглядати, періодично чистити від накипу, водяного каменю та бруду.



Досвідчені господині знають, що лимонна кислота справляється з накипом як свіжим, так і скам'янілим.

Головне правильно розрахувати кількість: на 1 кг завантаження барабана машинки для ефективного очищення потрібно взяти приблизно 20−30 г порошку.



Кислоту потрібно засипати не в барабан, а в лоток для порошку, включити режим з максимально високою температурою й після того, як режим виявиться десь у середині прання, потрібно перервати процес, зупинити машинку, щоб розчин опинився всередині барабана на 2−3 години. Після цього необхідно увімкнути додаткове полоскання. Чищення проводять тільки з порожнім барабаном.



Можна також використовувати оцет. 9% оцет обсягом 1,5−2 склянки потрібно влити у відділення мийних засобів, включити режим з високою температурою і довести його до кінця. Потім потрібно вибрати режим полоскання.



Ще один дієвий засіб — сода та оцет. Пів склянки харчової соди й стільки ж води змішуються і додаються у відсік для порошку, а у барабан вливають 1 склянку 9% оцту. Далі порядок той самий.

Раніше ми писали, скільки прального порошку потрібно класти у пральну машину, щоб після прання не було білих розводів на речах.

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