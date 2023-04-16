Чекає багатство та успіх: названо знаки Зодіаку, яких «засипле» грошима до кінця квітня

Астрологи обіцяють, що ще до кінця місяця як мінімум двом знакам зодіаку вдасться досягти істотних успіхів у фінансовій сфері.

І це будуть Близнюки та Водолії, зазначає 24 канал.

Близнюки

До кінця квітня вам можуть запропонувати взяти участь у новому проєкті. Довго не роздумуйте та погоджуйтесь — це допоможе як у розвитку кар'єри, так і в фінансовій сфері. Щоб впевнитися у тому, що все вийде, попросіть поради у близьких друзів. Але не витрачайте всі отримані гроші одразу.

Якщо ж у вас є борги або кредити, то варто подбати про повернення коштів вже у цьому місяці.

Водолій

Для Водоліїв цей місяць був доволі продуктивним, а його закінчення може стати справжнім осяянням. Тому і платня за роботу буде відповідною — керівництво нарешті оцінить ваші старання та вміння. Утім, варто бути чесним з колегами й не намагатися отримати гроші обманом чи через підлабузництво.

Також зірки радять вам в цей час зайнятися пошуком спонсорів і партнерів, якщо потрібно — вирушати у відрядження.

Нагадаємо, відомий астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на квітень 2023 року для всіх знаків Зодіаку, порадивши скоріше закінчити раніше розпочаті справи і подбати про своє здоров'я.

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