Шопінг, кредити, інвестиції: грошовий місячний календар на квітень 2023 року

Раціональне використання грошей є одним із важливих складових фінансового благополуччя. Адже треба не лише вміти заробляти кошти, а й правильно їх витрачати.

У цьому допоможе грошовий календар на кожен день квітня 2023 року. Він складений на основі фази земного супутника та його перебування у сузір'ях зодіакального кола, а також пророцтв від послідовників слоноголового бога удачі і мудрості в індуїзмі Ганеші.

Грошовий місячний календар на першу декаду квітня

Перші два дні місяця максимально вдалі для переговорів та шопінгу. Місяць у Леві стимулює покращення свого фінансового стану. Тому сміливо можна планувати та проводити переговори, додавати одяг у свій гардероб.

Місяць, що росте, в Діві 3 і 4 числа перешкодить фінансовим питанням. Відкладіть будь-які стосунки з грошима на потім.

Переговори та співбесіди можна планувати на 5−6 квітня. Місяць перебуватиме у Терезах. Якщо 5 можна витрачати гроші на приємні покупки, у тому числі подарунки для коханих, то повний місяць варто утриматися від будь-яких витрат.

З 7 по 9 число не плануйте жодних справ, пов'язаних із фінансами. Місяць у Скорпіоні дещо спотворює реальність, тому є ризик припуститися серйозної помилки. Розплачуватися за неї доведеться гаманцем та нервами.

Сильний спадний Місяць у Стрільці 10 числа робить сприятливими будь-які фінансові відносини. Можна брати і позичати, інвестувати, вирушати на шопінг.

Фінансові справи на другу декаду квітня 2023 року

Місяць у Стрільці 11 числа пов'язаний з ослаблою Венерою. Це розташування небесних світил негативно позначиться на фінансовій сфері. Тому цього дня не варто мати справ із грошима.

Хорошим періодом для роботи буде 12−13 квітня. Небесний супутник у Козерозі допоможе впоратися з будь-якими завданнями. Це позитивно позначиться на кар'єрних можливостях.

Місяць у Водолії 14−15 числа застерігає від творчої діяльності. Виконуйте лише прості завдання та не витрачайте гроші.

Почати роботу над чимось новим можна 16.04.23 та 17.04.23 — це вдалий час для різних нововведень та експериментів. Місяць у Рибах допомагає всім, хто бажає щось змінити.

Точна робота та підрахунок грошей не підходять для виконання 18−19 числа. Місяць в Овні робить людину неуважною та розсіяною. Невдалий день для касирів та бухгалтерів. Великі покупки теж краще не робити.

Повне сонячне затемнення завершує другу декаду. Вкрай невдалий день для будь-яких маніпуляцій з грошима.

Грошовий місячний календар на третю декаду квітня

Місяць, що росте, в Тельці 21−22 числа не сприяє фінансовим справам. Енергетика ще не стабілізувалася після сонячного затемнення.

Вирішення питань із банками краще планувати на 23−24 квітня. Можна міняти валюту, відкривати рахунки, оформляти кредити. Місяць у Близнюках допомагає підприємцям, у тому числі початківцям.

Купівля товарів для дому максимально сприятлива 25−26 числа. Місяць перебуватиме у сузір'ї Раку. Вирушаючи на шопінг, купіть подарунки для близьких. Вони принесуть радість і тому, хто отримує презент, і вам.

Одним із найбільш вдалих періодів у місяці для ділової та фінансової активності є 27−29 квітня. Сміливо шукайте нові джерела доходу, пропонуйте ідеї на роботі, проводьте переговори та укладайте угоди.

Останній день місяця пройде під впливом Місяця у Діві. Невдалий час для будь-яких справ, пов'язаних із грошима.

Раніше астрологи склали фінансовий гороскоп на березень для всіх знаків зодіаку.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram