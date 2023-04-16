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Спорт

Український талант Ілля Ковтун вперше став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики (відео)

16:35 16 квітня 2023
Ілля Ковтун

Блискуче виступив на чемпіонаті Європи в Анталії (Туреччина) український гімнаст Ілля Ковтун, який раніше знявся з престижного турніру через участь у ньому російського спортсмена. Після завоювання «бронзи» в абсолютній першості молодий спортсмен із Черкас здобув «золото» на паралельних брусах і став третім на поперечині. Наразі в активі українського таланта п'ять нагород європейських першостей. І це у 19 років!

За підсумками виступів на брусах Ілля випередив сильного турка Ферхата Арікана, який ставав чемпіоном Європи на цьому снаряді у 2020 та 2021 роках, та іспанця Тьєрно Діалло. Зазначимо, що чемпіонський титул Ковтуна — перший для України на паралельних брусах за шість років (2017 року чемпіоном Європи став Олег Верняєв, який нещодавно повернувся до збірної після дискваліфікації).

Ще одну медаль чемпіонату Європи в Анталії приніс Україні чотириразовий чемпіон європейських першостей Ігор Радівілов, який став бронзовим призером в опорному стрибку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на честь Іллі Ковтуна назвали елемент у гімнастиці.

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