«Я в строю»: українському олімпійському чемпіону вдвічі скоротили термін дискваліфікації за допінг

Дискваліфікація на чотири роки за застосування допінгу олімпійського чемпіона Ріо-2016, знаменитого українського гімнаста Олега Верняєва, який гнівно відреагував на атаки російських терористів, за рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні скорочена вдвічі (з листопада 2024-го до листопада 2022-го). Про це 29-річний спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Я в строю. Це був тривалий процес, у якому я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі, — написав Олег Верняєв. — Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами і підтвердив, що мельдоній потрапив в організм не з моєї вини чи недбалості. Дякуємо моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом усього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше».

Нагадаємо, що чемпіон світу, шестиразовий чемпіон Європи та триразовий переможець Європейських ігор Олег Верняєв був усунений від змагань у жовтні 2020-го. Спочатку він значився як «відсторонений», а перед Олімпіадою в Токіо 2021-го оголосили про дискваліфікацію спортсмена на чотири роки — до листопада 2024-го.

Поки Верняєв лише тренуватиметься і не виступить у складі збірної з 11 по 16 квітня на чемпіонаті Європи в турецькій Анталії.

«Змін у складі команди на чемпіонат Європи не буде, — цитує „Суспільне Спорт“ тренера збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського. — Ми тільки починаємо працювати, необхідно набрати потрібну фізичну форму, яка була у Верняєва раніше. Він має зайву вагу. Гімнастика — такий вид спорту, де потрібні місяці, щоб відновитись фізично. Тож поки що складно сказати, де буде перший старт Олега».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон Олег Верняєв вирахував зрадника-гімнаста.

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