Український гімнаст-чемпіон знявся з престижного турніру через участь у ньому спортсмена з росії

18-річний Ілля Ковтун, на честь якого назвали елемент у спортивній гімнастиці, відмовився брати участь у «Фіналі шістьох» клубного чемпіонату Італії, де захищає кольори клубу Palagym-Palestra Ginnastica Ferrara Asd.

Уродженець Черкас прийняв таке рішення після того, як стало відомо про заявку на турнір олімпійського чемпіона Токіо-2020 у командних змаганнях росіянина Артура Далалояна. У клубі з розумінням поставилися до рішення українця та підтримали його.

«Ковтуну найбільше не хочеться брати участь у змаганнях, на яких буде присутній російський гімнаст. Горе, руйнування, насильство, яких зазнає його народ, роблять нестерпною думку про зустріч на змаганнях із представником нації, відповідальною за все це. Особливо після того, що сталося на подіумі Кубка світу в Досі, де росіянин Куляк відзначився неймовірним жестом, який усі пам'ятають, і за який він зовсім нещодавно був справедливо покараний FIG», — йдеться у заяві команди українця.

Додамо, що попри усунення представників росії та білорусі від усіх міжнародних змагань, у клубних чемпіонатах Італії, Німеччини та Франції легіонери з країн-агресорів продовжують виступати, як ні в чому не бувало.

Нагадаємо, що Ковтун виграв етап Кубка світу в Досі на початку березня, і на п'єдестал пошани разом із ним піднявся росіянин Іван Куляк, що став третім, прикріпивши до своєї форми літеру Z і тим самим висловивши підтримку війни в Україні. Незабаром Міжнародна федерація гімнастики (FIG) прийняла рішення усунути провокатора на рік від участі в усіх змаганнях під своєю егідою та зобов'язала повернути завойовану у столиці Катару бронзову медаль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ілля Ковтун сенсаційно завоював медаль чемпіонату світу в Японії.

Фото НОК України

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