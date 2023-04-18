Примирення не буде: Гаррі та Вільям не планують спілкуватися на коронації Чарльза III

Попри те, що принц Гаррі все ж таки приїде на коронацію Чарльза III у травні, принц Вільям не збирається з ним спілкуватися й намагатися провести зустріч поза офіційними заходами.

Герцог Сассекський нещодавно провів відверту розмову з батьком Чарльзом III, перш ніж оголосити про те, що прибуде на його коронацію.

Британський таблоїд The Sun у понеділок, 17 квітня, пише, що в ході розмови недружні стосунки Гаррі та Вільяма не обговорювалися.



Шанувальники британської королівської сім'ї сподівалися, що брати під час зустрічі нарешті з'ясують всі непорозуміння та розбіжності. Але у виданні повідомили, що члени королівської родини не мають часу для того, щоб провести «мирні переговори». Ймовірно, Гаррі просто не хоче миритися з Вільямом.

The Sun нагадує, що герцог Сассекський опублікував мемуари Spare («Запасний»), які викликали широкий суспільний резонанс. У книзі Гаррі назвав свого брата «заклятим ворогом». Крім того, у мемуарах принц повідомив про те, що під час однієї зі сварок родичі побилися. Вільям повалив його на підлогу, тим самим травмувавши спину Гаррі.

Нагадаємо, коронація Чарльза III пройде 7 травня у Вестмінстерському абатстві. На ній будуть присутні члени королівської родини, аристократи та перші особи інших держав. Також запрошені зірки світової величини.

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