Все готове до коронації Чарльза ІІІ: хто з зірок світової величини виступить на церемонії

Трохи менше місяця залишилося до головної події року у Великий Британії. 6 травня син Єлизавети II принц Чарльз офіційно вступить у права престолонаслідування і стане головою правлячої британської династії.

Про це пишуть світові ЗМІ.

Відомо, що церемонія коронації Чарльза ІІІ відбудеться на території Віндзорського замку. Основними темами святкової програми було обрано любов, повагу та оптимізм.

Також став відомим список артистів, які візьмуть участь в урочистому заході.

Сім'я монархів надасть честь виступити на коронації сина Єлизавети II та Філіпа зірок світової величини.

Підтвердили свою участь у церемонії Кеті Перрі та Лайонел Річі.

Крім того, відвідувачі можуть чекати Бріна Терфеля, Фрею Райдінгз та Алексіса Френча, гурт Take That, оперного співака Андреа Бочеллі.

Заради королівської родини музичний колектив Take That зробила виняток. Сьомого травня вони виступатимуть уперше за чотири роки. Інші заявлені артисти мають теплі стосунки із британським палацом. Лайонел Річі відомий як посол благодійної організації The Prince's Trust, заснованої принцом Чарльз ще до приходу на трон. А Кетті Перрі — представник British Asian Trust, яка бореться з бідністю в Південній Азії.

Втім, не всі зірки, яких Чарльз ІІІ хотів бачити на церемонії коронації, погодилися взяти участь у заході. Адель та Ед Ширан відмовили першій родині Британії.

За інформацією таблоїдів, майбутній монарх сподівається на присутність Гаррі Стайлза та Spice Girls. Чи прибудуть вони до палацу — поки що невідомо.

Нагадаємо, церемонія коронації Чарльза ІІІ пройде не в повному складі. На принца Гаррі все ж таки чекають у палаці, а Меган Маркл залишиться вдома з дітьми.

Більше того, молодший син Чарльза ІІІ не братиме участі у традиційній процесії і не приєднається до родичів на балконі Букінгемського палацу. Син леді Ді прибуде на коронацію буквально на кілька годин, а потім вирушить з Лондона до Каліфорнії, де на нього чекатиме дружина та двоє спадкоємців.

Деякі шанувальники королівської родини вважають, що такий швидкий від'їзд принца пов'язаний з тим, що день народження його сина Арчі припадає на 6 травня.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram