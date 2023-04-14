У скороченому форматі: стало відомо, чому принц Гаррі не залишиться в Лондоні після коронації Чарльза III

Плани поїздки принца Гаррі до Лондона нарешті затверджені після «тижневого трансатлантичного пінг-понгу», як стверджують королівські інсайдери.

Візит буде недовгим, пишуть британські ЗМІ.

Згідно їх інформації, принц Гаррі підтвердив, що буде присутній на коронації свого батька один, його дружина Меган разом із дітьми залишиться в Каліфорнії. Інсайдери стверджують, що переговори щодо його візиту тривали тижнями і нагадували «трансатлантичний пінг-понг» — із США надходили нові вимоги та пропозиції, які Лондон змушений був відкидати або ігнорувати.

Принц з батьком

Герцог і герцогиня Сассекськими тижнями не давали остаточної відповіді на запрошення на коронацію, що створювало труднощі для організаторів, яким було доручено розробити точний план розміщення гостей, подання транспорту та забезпечення високопоставлених членів королівської родини, світових лідерів та інших високих гостей охороною.

У результаті було знайдено компроміс — 6 травня сину Сассекських, Арчі, виповнюється чотири роки, так що мати залишиться з вдома з дітьми, а Гаррі ненадовго вирушить на коронацію, щоб підтримати батька. Чарльз III на новину відреагував добродушно, а особи, наближені до двору, розглядають рішення молодшого принца як потенційну оливкову гілку після більш ранньої вимоги, щоб сім'я вибачилися перед ним та Меган, якщо вони вирішать приїхати.

Втім, візит Гаррі все одно відбудеться у скороченому форматі.

Опальний принц в колі родини

Очікується, що герцог Сассекський не візьме участі у процесії після служби і не приєднається до інших членів сім'ї на балконі Букінгемського палацу та на урочистій вечері, як він завжди робив. 6 травня Гаррі вперше зустрінеться віч-на-віч з батьком і братом з моменту виходу його суперечливих мемуарів, які виставили королівську родину в поганому світлі — згадати хоча б уривки про бійку з Вільямом і звинувачення на адресу Кейт у нападках на Меган.

У Букінгемському палаці так делікатно ставляться до всього, що пов'язано з Гаррі та Меган, що лише невелика група високопосадовців брала участь у переговорах між королівською родиною та Сассекськими. Придворні реально побоюються звинувачень у витоку інформації та провокування нового раунду нападок на короля напередодні дня, на який він чекав десятиліттями. Зараз усі прагнуть не ускладнювати життя 74-річному монархові.

Принц Гаррі прилетить незадовго до початку церемонії і не планує повертатися до Букінгемського палацу після неї, щоб зустрітися з рештою членів сім'ї. Це буде швидка поїздка, після якої він одразу вирушить до Монтесіто, щоб відсвяткувати день народження сина.

Гаррі і Меган з сином

Як відомо, Гаррі розглядав можливість зустрічі з батьком і братом до коронації, щоб обговорити розбіжності. Принц Вільям не спілкувався з ним з похорону Єлизавети II. З того часу сталося багато подій, що сприяли погіршенню відносин усередині сім'ї: вихід документального серіалу «Гаррі та Меган» на Netflix та скандальних мемуарів «Запасний».

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