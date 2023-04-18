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Події

Смертельна ДТП під Києвом: легковик на швидкості з’їхав у кювет та перекинувся, є загиблий

13:15 18 квітня 2023
ДТП

У Фастові сталася смертельна ДТП, в якій загинув водій BMW. Аварія трапилася 17 квітня близько 18 години.

35-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та перекинувся у кювет. Від отриманих ушкоджень кермувальник загинув на місці.

35-річного пасажира госпіталізували до лікарні, повідомили у поліції Київщини.

Рятувальникам довелось за допомогою шансового інструменту провести деблокацію тіла чоловіка.

«На місці виклику працювало 4 рятувальника та 1 одиниця рятувальної техніки», — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно у Києві порушник правил дорожнього руху, втікаючи від поліцейських, врізався в автівку, що стояла на блокпосту. Водій загинув на місці, а його пасажир потрапив до лікарні.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Одеській області судитимуть поліцейську, яка, поспішаючи на виклик, влаштувала смертельну ДТП.

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