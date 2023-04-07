У Києві в смертельну ДТП потрапив водій, який намагався втекти від поліцейської погоні

У Києві, де днями відомий актор Остап Ступка попав у «п`яну ДТП», правоохоронці розслідують загибель водія, який намагався втекти від поліції та врізався в автівку, що стояла на блокпосту.

Як повідомляють в столичній поліції, подія сталася у Святошинському районі Києва.

«Водій легковика вʼїхав у позашляховик „БМВ“, який саме перевіряли на блокпосту. Внаслідок зіткнення керманич „ВАЗу“ (1967 р.н.) загинув на місці, а його пасажира (1991 р.н.) госпіталізували до медичного закладу», — йдеться у повідомленні

Вже відомо, що водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись вулицею Дегтярівською, порушував правила дорожнього руху і не зупинився на вимогу патрульних. В поліції зазначили, що він продовжив рух, здійснюючи небезпечні маневри та створюючи аварійні ситуації, що в подальшому призвело до смертельної автопригоди.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, що нещодавно під Києвом сталася масова ДТП за участі близько десятка автомобілів. Житомирська траса у бік столиці була певний час заблокованою.

Фото поліції Києва

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