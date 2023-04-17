В Одеській області судитимуть поліцейську, яка, поспішаючи на виклик, влаштувала смертельну ДТП (відео інциденту)

Якщо на Львівщині поліцейський, який влаштував смертельну ДТП та втік з місця пригоди, проведе 9 років за гратами, то в Одеській області за смертельну дорожньо-транспортну пригоду працівниці правоохоронних органів загрожує до 8 років ув`язнення.

Як повідомляють у Держбюро розслідувань, завершено досудове розслідування стосовно правоохоронниці, яка у червні 2022 року на пішохідному переході на смерть збила людину.

«Поліцейська їхала на виклик з увімкненими маячками та звуковим сигналом, поспішаючи, не помітила жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході, та на повному ходу її збила. Встановлено, що вона їхала зі швидкістю майже 100 км на годину», — йдеться у повідомленні.

Фото ДБР

Постраждала жінка отримала численні травми, від яких померла в лікарні.

Співробітницю правоохоронних органів обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві порушник правил дорожнього руху, тікаючи від поліцейськиї, врізався в автівку, що стояла на блокпосту. Водій загинув на місці, а його пасажир потрапив до лікарні.

Фото ДБР

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