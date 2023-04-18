Багаторазова чемпіонка росії загинула після падіння з 8-го поверху

Відома російська гандболістка Вікторія Дивак померла після того, як випала з вікна восьмого поверху будинку в Астрахані.

Ще напередодні Дивак грала в матчі чемпіонату росії проти ЦСКА, в якому її команда поступилася — 28:37, а сама Вікторія забила два голи. А наступного дня її не стало. Як повідомляє сайт Lenta.ru, основна версія загибелі 29-річної спортсменки, яка з 2021-го виступала за «Астраханочку», — нещасний випадок. «Федерація гандболу росії сумує та висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Вікторії Дивак», — йдеться у співчутті на сайті організації.

Одна з трьох дочок ексфутболіста волгоградського «Ротора» Віктора Дивака, Вікторія виступала на батьківщині за «Кубань» та «Астраханочку», а також за французький «Ашенхайм Трухтерсхайм», німецький «Халле-Нойштадт» та білоруський «Гомель». За свою кар'єру тричі стала чемпіонкою росії, також у складі юнацької збірної виборола «срібло» чемпіонату Європи U17 у 2009-му та літніх юнацьких Олімпійських ігор у 2010-му.

Крім Росії, Вікторія також виступала за команди з Німеччини, Франції та Білорусі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка Європи волейболістка Джулія Ітума розбилася на смерть після матчу Ліги чемпіонів.

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