Чемпіонка Європи розбилася на смерть після матчу Ліги чемпіонів (відео)

Зірка, що сходить, «Новари» та збірної Італії з волейболу Джулія Ітума загинула, випавши з вікна шостого поверху готелю у Стамбулі, повідомляє Corriere dello Sport. Зазначається, що 18-річна спортсменка померла на місці пригоди до приїзду лікарів. Її нерухоме тіло знайшли близько 5:30 ранку у четвер, 13 квітня.

Напередодні волейболістки «Новари» у півфіналі Ліги чемпіонів поступилися з рахунком 0:3 турецькому клубу «Еджзаджібаші» та не змогли пробитися до фіналу. Після гри італійська команда повернулася до готелю.

Кадри з камер спостереження показали, що громадянка Італії нігерійського походження Ітума (зріст дівчини — 192 см) вийшла зі своєї кімнати приблизно о 22:49 та поговорила телефоном, а потім просиділа перед своїм номером протягом години. Ніхто більше не входив до кімнати, яку вона ділила з іспанською подругою по команді Люсією Варелою Гомес (та спала і нічого не бачила). Турецькі ЗМІ схиляються до того, що талановита спортсменка вчинила самогубство.

Поки тіло Ітуми доправлене до Інституту судової медицини для встановлення точної причини смерті, ведеться масштабне поліцейське розслідування.

Зазначимо, що Джулія Ітума у складі збірної Італії виграла молодіжний чемпіонат Європи (U19) та стала віцечемпіонкою світу (U18), а також здобула «золото» Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст збірної Угорщини загинув за загадкових обставин.

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